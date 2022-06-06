"Московский патруль": суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы заключил под стражу 29-летнего Тимофея Мокия, которого подозревают в покушении на телеведущего Владимира Соловьева. С конца апреля он находился в бегах.

По данным ТАСС, некий Тимофей Мокия ранее уже фигурировал в материалах другого уголовного дела о группировке экстремистов, которую судили в конце нулевых. Тогда его, якобы, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

