"Московский патруль": крупный пожар произошел на западе столицы

Крупный пожар произошел на западе Москвы. Чтобы устранить угрозу в небе над бизнес-центром работала авиация, а руководил тушением лично недавно назначенный глава МЧС России Александр Куренков.

Спасателями был проделан гигантский труд. Они рисковали собой, чтобы вывести людей из здания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.