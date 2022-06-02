"Московский патруль": учения водолазов прошли в МЧС

Теоретические и практические знания водолазного дела закрепили лучшие специалисты страны в академии гражданской защиты МЧС России. В учебно-методическом сборе приняли участие свыше 150 сотрудников поисково-спасательных служб.

Аквалангисты прошли медицинское обследование, а затем, познакомились с особенностями современного отечественного оборудовая. Один из экземпляров – вентилируемое водолазное снаряжение СВС-20, а именно его модифицированная версия. Гидрокомбенизон, специальная обувь и дыхательный аппарат за спиной, обеспечивают длительную работоспособность под водой. При аварийном режиме на глубине в 60 метров такой комплекс технических средств позволяет дышать не меньше 10 минут.

Всего произведено 15 спусков под воду, общей продолжительность более 20 часов. Сбор профессиональных ныряльщиков страны приурочен к юбилейной дате – 140-летию официального старта водолазного дела в России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.