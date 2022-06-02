"Московский патруль": серийные взломщики банкоматов задержаны в Подмосковье

В Подмосковье задержали серийных взломщиков, которые с помощью лома и топора, вскрывали платежные терминалы и похищали наличные средства.

Злоумышленники орудовали на территории всей Московской области. По версии следствия, они украли порядка миллиона рублей.

Почему технические новинки бессильны против топора? И как защищены современные банкоматы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.