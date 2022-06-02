"Московский патруль": глава МВД наградил юных героев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев накануне Международного дня защиты детей наградил, совсем юных, но не по годам отважных ребят, которые совершили по-настоящему героические поступки.

Например, дали отпор вымогателям или поймали грабителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.