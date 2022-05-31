"Московский патруль": центр нотариального права получил свой собственный дом при МГУ

Центр нотариального права получил свой собственный дом при МГУ.

В нем смогут обмениваться опытом и обсуждать профессиональные вопросы как преподаватели со студентами, так и действующие нотариусы.

В дальнейшем, в центре смогут повысить свой уровень подготовки и действующие сотрудники нотариальных контор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



