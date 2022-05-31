"Московский патруль": смертельная авария произошла на севере Москвы

Авария произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. По информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. В результате ДТП произошло опрокидывание машины.

Момент аварии зафиксировала уличная камера. На кадрах видно, как черный внедорожник пересекает перекресток. после чего врезается в дерево и переворачивается.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. В отношении водителя, насмерть сбившего женщину на севере Москвы, возбудили уголовное дело.

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