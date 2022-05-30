"Московский патруль": организовавший подпольный швейный цех с мигрантами задержан в МО

В Подмосковье задержан мужчина, который организовал подпольный швейный цех, где трудились мигранты.

Уточняется, что подвальное помещение без окон располагалось в деревне Малая Дубна Московской области, в нем работали порядка трех десятков человек.

На организатора производства завели уголовное дело. Остальных специалистов швейного дела увезли в отдел полиции.

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