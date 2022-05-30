"Московский патруль": две женщины под видом соцработников обокрали пенсионера

Две женщины под видом соцработников обокрали пенсионера.

По данным ГУ МВД России по Москве, 83-летнему жителю столицы на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась социальным работником. Она сообщила, что в связи с денежной реформой пенсионеру необходимо подготовить все имевшиеся сбережения для замены вышедших из оборота купюр на новые. После чего злоумышленница пришла в квартиру к пожилому мужчине и представилась социальным работником, предложив написать заявление на обмен банкнот. В то время пока женщина отвлекала мужчину заполнением документов, ее соучастница проникла в квартиру через незапертую дверь, забрала денежные средства, приготовленные пенсионером, и скрылась.

Уточняется, что в настоящее время обе женщины заключены под стражу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.