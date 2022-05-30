"Московский патруль": участников группировки квартирных рейдеров арестовали в Москве

В Москве арестовали вероятных участников группировки квартирных рейдеров.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники принуждали граждан по заниженной стоимости продавать принадлежащие им доли в столичных квартирах. Другим москвичам предлагалось выкупить долю соседей по завышенной рыночной цене. Соучастники угрожали собственникам жилплощади и членам их семей применением насилия и порчей имущества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.