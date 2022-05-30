"Московский патруль": Росгвардия задержала подозреваемых в похищении человека

Бойцы Росгвардии совместно с полицейскими Московской области задержали троих человек, подозреваемых в похищении человека. По версии правоохранителей, злоумышленники силой усадили мужчину в машину и увезли на стройку.

Уточняется, что полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – вымогательство и похищение человека

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