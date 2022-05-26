"Московский патруль": полицейские задержали участников группировки авто-подставщиков

В столице полицейские задержали вероятных участников группировки авто-подставщиков. Отмечается, что у каждого в этом криминальном спектакле на дороге была своя роль. Один подыскивал в потоке жертву, другой в нужный момент падал под колеса. Всего в постановке принимали участие семь человек. А главная роль досталась 76-летнему пенсионеру.

Правоохранители возбудили четыре уголовных дела по статье о мошенничестве. Обманным путем группа успела завладеть более чем миллионом рублей.

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