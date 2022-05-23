"Московский патруль": молодой человек погиб после анестезии в больнице Электростали

Молодой человек погиб после анестезии в больнице Электростали. Уточняется, что ему должны были провести плановую операцию: вытащить спицу после перелома руки. Однако при введении наркоза у Руслана произошла остановка сердца и дыхания.

Делом занимались 6 следователей. Его закрывали из-за сроков давности, потом вновь начинали расследование. И один раз за пять лет оно дошло до суда. Но через несколько месяцев дело вернули обратно в Следственный комитет. Им занимается новый, уже седьмой следователь.

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