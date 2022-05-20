"Московский патруль": суд начал рассмотрение иска на 750 млн долл к братьям Магомедовым

Хамовнический суд приступил к рассмотрению искового заявления генеральной прокуратуры к братьям Магомедовым. Миллиардеров Зиявудина и Магомеда обвиняют в создании преступного сообщества и хищении государственных средств.

Прокуратура требует взыскать с предпринимателей 750 миллионов долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

