"Московский патруль": отец-основатель правовой журналистики в РФ отпраздновал 70-летие

Журналист и медиа-менеджер, отец-основатель правовой журналистики в РФ Владимир Кулистиков отпраздновал свое семидесятилетие. Долгое время он возглавлял НТВ, а сейчас является советником генерального директора ВГТРК.

Под его руководством выросла целая плеяда журналистов. Многие из них сами стали руководителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

