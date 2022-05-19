"Московский патруль": россиян могут обязать делать шумоизоляцию в квартирах

В квартире можно громко слушать музыку и даже, как выяснилось, играть на барабанной установке. Однако тогда нужно сделать качественную шумоизоляцию, а иначе могут заставить. Как пишут СМИ, соответствующие исполнительные листы уже стали поступать судебным приставам.

Как будут исполнять решение суда? И какие виды шумоизоляции бывают? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

