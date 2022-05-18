"Московский патруль": жителя Подмосковья обокрали после застолья

Застолье закончилось. уголовным делом. В интернет житель Подмосковья познакомился с мужчиной, которого пригласил в гости. После распития распития алкоголя с новым приятелем хозяин квартиры уснул. На утро он не досчитался денег, ювелирных украшений, банковских карт и даже документов.

Новоиспеченным собутыльником оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

