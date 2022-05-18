"Московский патруль": бойца ММА Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве

По подозрению в вымогательстве задержан спортсмен Асхаб Магомедов. Он снова был в компании своего друга, блогера Никоглая, который вооруженных бойцов воспринял как чей-то розыгрыш на предстоящий праздник.

На этот раз тем не менее было не до шуток. В чем обвиняют бойца ММА? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

