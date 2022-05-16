"Московский патруль": прокуратура намерена решить проблему двойников должников

Генпрокуратура потребовала отменить взыскания с должников двойников. Речь о людях с одинаковыми анкетными данными, которых система видит, как одного человека. Из-за таких ошибок случаются ситуации, когда законопослушному гражданину приходится платить по счетам за чужого человека.

О том, как живут люди, имеющие двойника в долгах и как эта история изменится после вмешательства прокуроров, – в сюжете телеканала Москва 24.

