"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о тройном убийстве в Волоколамске

Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу истории из Волоколамска, где были жестоко убиты супруги Рюмины и их 16-летняя дочь. Вплоть до пожизненного заключения за расправу над семьей грозит их соседу по участку и двум его товарищам.

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