"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в вымогательстве

В Подмосковье задержали троих приятелей, которых подозревают в вымогательстве 500 тысяч рублей у жителя Брянской области. По версии полицейских, мужчина вместе с двумя подельниками в подмосковной Дубне подкараулили у подъезда 26-летнего молодого человека, силой затащили в машину и избили, требуя вернуть некий долг. Чтобы напугать молодого человека, они даже отвезли его на кладбище.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

