"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в грабеже в центре Москвы

Столичные оперативники задержали подозреваемого в грабеже в центре Москвы. Мужчина выбрал себе в жертвы девушку с дорогим смартфоном, которая стояла у клуба. Выхватив устройство из рук, он убежал, однако позже его удалось найти.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

