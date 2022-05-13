"Московский патруль": автомобилист столкнулся с необоснованными штрафами

Москвич встал в очередь на ремонт автомобиля и получил "письмо счастья". Ему придется оплатить сразу четыре штрафа – за то, что на несколько минут оставил свою машину возле автосервиса, пока ждал когда освободится бокс.

Какое нарушение зафиксировали камеры фотовидеофиксации? И как не попасть в подобную ситуацию? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.