"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже детской коляски

Столичные полицейские раскрыли необычную кражу. Преступление произошло в одном из дворов на востоке Москвы. Дама с малышом подошла к чужой коляске, посадила в нее своего ребенка и скрылась.

Видеокамеры зафиксировали произошедшее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.