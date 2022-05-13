"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в мошенничестве

Не меньше 800 человек пострадали в результате масштабной аферы с продажей автомобильных двигателей. Подмосковные полицейские задержали вероятных мошенников, которые создали несколько интернет-магазинов и обманывали клиентов.

Что они присылали вместо оплаченного заказа? И почему эксперты ожидают резкий рост контрафакта на рынке авто-запчастей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.