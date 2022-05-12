"Московский патруль": полицейские задержали теневых финансистов

В Москве задержаны теневые финансисты, которые незаконно обналичивали деньги через фирмы по продаже табака.

По версии следствия, нечестные коммерсанты заключали фиктивные договоры о поставках несуществующих товаров и выводили деньги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.