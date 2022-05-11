"Московский патруль": полиция расследует гибель бывшего топ-менеджера нефтяной компании

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства загадочной гибели бывшего топ-менеджера одной из крупных нефтяных компаний Алексея Субботина. По данным СМИ, его тело обнаружили в доме шамана.

Отмечалось, что тот лечил коммерсанта от алкогольной зависимости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.