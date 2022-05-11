"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

Столичные полицейские задержали вероятного грабителя, жертвой которого стала пожилая москвичка. Преступление произошло на автобусной остановке на Триумфальной площади.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как высокий мужчина закинул себе на плечо чужой рюкзак. Его хозяйка задремала, но видимо почувствовала кражу и попыталась отобрать свои вещи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.