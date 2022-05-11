"Московский патруль": задержан бизнес-коуч, подозреваемый в мошенничестве

В столице задержали бизнес-коуча Андрея Ховратова. Его подозревают в крупном мошенничестве. Руководитель международной онлайн-площадки учил людей правильно инвестировать в криптовалюту.

Клиентами Ховратова стали больше миллиона человек. Чем заканчивались сказки о легком богатстве? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.