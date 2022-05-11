"Московский патруль": в Подмосковье задержали обвиняемого в организации убийства

В Подмосковном Красногорске полицейские задержали обвиняемого в организации заказного убийства. По данным правоохранителей, мужчина уговорил любовницу и друга расправиться со своей женой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор был задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.