"Московский патруль": 82-летнюю москвичку выселили из квартиры, не дав забрать вещи

По решению суда москвичку Валентину Тимофеевну выселили из квартиры, где пенсионерка прожила сорок лет. 82-летней женщине не дали даже собрать собственные вещи.

Помещение женщине выделили еще в 80-х годах прошлого века в качестве служебного жилья. Однако договоренность была устной и жилплощадь продолжала оставаться в собственности города.

Чиновники утверждают, что Валентину Тимофеевну о грядущем выселении уведомили, и она даже присутствовала на заседании, когда суд постановил выселить пенсионерку. В запутанной истории разбиралась программа "Московский патруль".