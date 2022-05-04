"Московский патруль": ночную торговлю алкоголем пресекли в магазине у Киевского вокзала

Программа "Московский патруль" совместно с общественниками федерального проекта "Трезвая Россия" в шестой раз пресекла незаконную ночную торговлю алкоголем в магазине неподалеку от Киевского вокзала.

Каждый раз товар сомнительного качества там изымают, владельцев штрафуют, однако ситуация не меняется. Суррогат из черного холодильника, на который отсутствует лицензия и другие необходимые документы, вновь продают всем желающим даже после полуночи. Подробности этой затянувшейся истории – в эфире телеканала Москва 24.