"Московский патруль": арестован фигурант дела о покушении на убийство в Солнечногорске

В Солнечногорске арестовали фигуранта уголовного дела о покушении на убийство сотрудников местной администрации. По версии следствия, мужчина начал стрелять из оружия, а затем поджег служебный автомобиль.

Конфликт произошел в деревне Загорье, когда представители административно-технического надзора приступили к сносу незаконно установленного шлагбаума. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.