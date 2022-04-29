"Московский патруль": суд избрал меру пресечения сбившему пешехода на Мытной улице

Нагатинский суд столицы избирал меру пресечения для водителя, который сбил пешехода на Мытной улице в Москве. Примечательно, что изначально молодой человек пытался переложить вину на своего приятеля, который ехал вместе с ним.

Расследование показало – за рулем во время ДТП сидел Виктор Яковлев. Хотя молодой человек на допросе заявил о том, что у него даже нет водительского удостоверения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.