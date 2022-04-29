"Московский патруль": в Москве с начала 2022 года задержали более 9 тыс пьяных водителей

Больше 9 тысяч пьяных водителей с начала 2022 года задержали в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Особо настораживает, что среди нарушителей много тех, кто занимается пассажирскими перевозками. С признаками алкогольного опьянения только за первые четыре месяца задержаны около 300 таксистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.