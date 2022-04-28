"Московский патруль": суд избрал меру пресечения водителю, сбившему сотрудника ДПС

Наро-Фоминский городской суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который насмерть сбил инспектора ДПС. Это произошло возле одного из стационарных постов, когда полицейский пытался остановить автомобиль.

Куда так спешил водитель большегруза? И каким лейтенанта Михаила Межова запомнили его коллеги? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.