"Московский патруль": полиция закрыла подпольную сауну в Сергиевом Посаде

В Подмосковном Сергиевом Посаде полицейские нагрянули в сауну, где идет ремонт, но даже при этом продолжается работа эротического салона.

На месте оказались сразу две девушки, причем обе иностранки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.