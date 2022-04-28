"Московский патруль": полиция выясняет обстоятельства ДТП на юге Москвы

Столичные полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах серьезного ДТП с участием автомобиля каршеринга. Накануне пьяный водитель арендованной иномарки сбил пешехода на юге Москвы и сбежал.

Пострадавший – в больнице, а виновник аварии задержан. Что о нем известно? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.