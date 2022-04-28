"Московский патруль": экс-судью Елену Кондрат направили в СИЗО

Судья в отставке Елена Кондрат будет находиться в следственном изоляторе. Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на ее арест.

Кондрат, по версии следствия, выступала посредником при передачи взятки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.