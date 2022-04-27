"Московский патруль": Росгвардия начала патрулирование на Москве-реке

В столице сотрудники Росгвардии начали патрулировать акваторию Москвы-реки. Перед началом навигации бойцы ОМОН сами привели в порядок патрульные катера: покрасили их и проверили техническое состояние.

После этого суда на ЗИЛе доставили к берегу реки и спустили на воду. После зимних каникул технику сначала протестировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.