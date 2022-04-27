"Московский патруль": мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро

Сотрудники транспортной полиции задержали хулигана, который сначала устроил драку, а затем чуть не отравил пассажиров. Конфликт произошел на Таганско-Краснопресненской линии.

В вечерний час пик в вагоне повздорили три человека. Один из участников ссоры решил уладить конфликт с помощью кулаков. Однако, во время потасовки он понял, что силы не равны и достал из кармана перцовый баллончик. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.