"Московский патруль": в МО полиция остановила пьяного лихача

В Подмосковье сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить лихача/ Он протаранил патрульный автомобиль, но все-таки был задержан.

Какое оправдание для себя придумал водитель внедорожника? И как его наказали за гонки под градусом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.