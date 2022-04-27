"Московский патруль": полиция задержала подозреваемую в краже кольца в Москве

Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже ювелирного украшения.

В Сети показали видео с камер наблюдения в одном из торговых центров. На записи видно, как возле прилавка в ювелирном магазине девушка рассматривает дорогое кольцо.

Она заметила, что украшение на витрине забыла другая покупательница и решила не сообщать о находке. Позже девушку задержали полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.