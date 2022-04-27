"Московский патруль": арестованы новые участники группы, готовившей убийство Соловьева

В Басманном суде столицы продолжаются аресты участников неонацистской террористической группировки, которые планировали убийство известных российских журналистов. Накануне в следственный изолятор уже отправили двоих фигурантов резонансного дела.

Такая же участь, по ходатайству следствия, уготована еще для четверых членов банды. Что о них известно? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.