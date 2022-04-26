"Московский патруль": боец Новоселов попытался обжаловать свой арест

Известный боец смешанных единоборств Максим Новоселов попытался обжаловать свой арест в Мосгорсуде. Спортсмен проходит по делу об изнасиловании.

По версии следствия, он надругался над 18-летней девушкой, с которой познакомился в ночном клубе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.