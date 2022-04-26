"Московский патруль": в суде выберут меру пресечения для задержанных накануне неонацистов

В Басманный суд столицы поступило ходатайство об аресте участников неонацистской террористической организации, которые планировали убийство телеведущего Владимира Соловьева и других известных журналистов. Фигурантов уголовного дела накануне задержали сотрудники ФСБ

Спецназ обезвредил шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism White Power, которые, по оперативной информации, охотились на телеведущего. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.