"Московский патруль": генпрокурор РФ сообщил о потребности в усиленной охране детсадов

Школы и детские сады нуждаются в усиленной охране. О проблеме защищенности образовательных учреждений заявил генеральный прокурор России во время выступления в Совете Федерации.

Вопросу безопасности детей Игорь Краснов уделил особое внимание. По словам главы надзорного ведомства, почти во всех регионах страны выявлены недостатки в работе служб безопасности детских учреждений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.