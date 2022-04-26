"Московский патруль": в суд доставили подозреваемого в ДТП с участием спорткара

Сына вице-президента крупной строительной компании доставили в Таганский суд столицы для избрания меры пресечения. Эдгара Эвояна подозревают в совершении ДТП.

По данным полиции, на Пресненской набережной элитный спорткар наехал на девушку. Она пересекала дорогу на электросамокате на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая получила рваные раны, ушибы и переломы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.