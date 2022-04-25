"Московский патруль": в столице арестован вероятный убийца хоккеиста Романа Дидура

Таганский районный суд столицы арестовал вероятного убийцу спортсмена Романа Дидура.

Подозреваемый Армен Куюмджи отказывается давать показания. Он то ли не может отойти от шока, то ли думает, как выстроить линию защиты. Мужчину уже доставили в здание Таганского районного суда. Отсюда он отправится прямиком в СИЗО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.