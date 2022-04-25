"Московский патруль": задержаны неонацисты, готовившие покушение на журналистов

В Москве сотрудники ФСБ задержали участников неонацистской террористической организации, которые планировали убийство известного журналиста Владимира Соловьева. Об этом на коллегии Генеральной прокуратуры России сообщил президент РФ Владимир Путин.

Ход расследования громкого дела не останется без внимания генпрокурора Игоря Краснова. О чем еще говорили на заседании? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.